В Нижнем Тагиле арестовали лейтенанта, обвиняемого в смерти задержанного

Лейтенанту грозит до 10 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский суд Нижнего Тагила арестовал на 1 месяц и 27 дней (до 29 марта 2023 года - прим.ред) лейтенанта полиции Максима Онучина, задержанного по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, 29 января Онучин применил силу к задержанному Сергею Шамрину. Сам полицейский свою вину не признал.

В тот день Сергей Шамрин хотел попасть в психиатрическую клинику, чтобы его досмотрели перед поездкой на Донбасс. Супруга погибшего жаловалась на то, что мужчина в запое и просила забрать его в психиатрическую клинику, но сотрудгики ППСП решили доставить мужчину в отделением.

Из показаний охранника психиатрической клиники следует, что Шамрин оказывал сопротивление сотрудникам полиции, из-за того, что он был в нетрезвом виде, не мог самостоятельно сесть в отсек, его погрузили туда головой вниз.

- Его жена просила сотрудников полиции посадить его на скамейку, так как у него были сломаны ребра, на что они ответили, что он сможет перевернулся самостоятельно, - озвучила показания охранника судья.

На заседании супруга погибшего выразила опасения, что на нее и ее несовершеннолетнюю дочь будет оказано давление со стороны сотрудников полиции, в отношении которых было возбуждено уголовное дело.

- Происшествие было не умышленно, мы не хотели никому вреда и тем более смерти. И тем более давление какое-то оказывать. У меня все, - говорит Максим Онучин.