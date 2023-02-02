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НовостиОбщество2 февраля 2023 3:52

В Свердловской области «Спецавтобаза» отвезла на переработку 4 500 новогодних деревьев

Ели забирали с контейнерных площадок и специальных пунктов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Машины регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» с 9 по 31 января собрали с контейнерных площадок и специальных пунктов 4 500 новогодних деревьев.

- Радует, что люди сознательно идут на правильную утилизацию новогодних деревьев. Елки выбрасывают установленных размеров, без украшений - это значительно облегчает нашу работу и сохраняет коммунальную технику в исправном состоянии, - рассказал заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

Регоператор насчитал всего десять случаев, когда люди попытались выбросить живую ель в контейнер для мусора.

Собранные деревья отправили на переработку. С помощью специальной дробильной установки ели измельчили. Полученную щепу можно будет использовать для отсыпки откосов на полигоне, а также в контрольно-дезинфицирующей установке для обработки колес мусоровозов.

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

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