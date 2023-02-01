35 компаний из Свердловской области назвали лучшими работодателями в России

Хлебзавод "СМАК" попал в рейтинг лучших работодателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько компаний из Свердловской области попали в рейтинг лучших работодателей в России. 35 позиций заняли свердловские предприниматели. Такими данными поделилась платформа hh ru.

Всего в топе за 2022 год значатся больше тысячи компаний со всей России. Лидирующие позиции заняли такие кампании как СберБанк, Яндекс, Альфа Банк, VK, Тинькофф, Иви, Окко, 2ГИС, Лаборатория Касперского, Авито.

- В числе лучших среди крупнейших компаний России оказались четыре работодателя из Свердловской области: СКБ Контур – 18 место из 103 возможных, Сима-ленд – 47 место, ГАЛАМАРТ – 55 место и Уральская горно-металлургическая компания – 99 место, - рассказали в пресс службе платформа онлайн-рекрутинга hh ru.

Также в рейтинг попали другие свердловские работодатели. Такие как NAUMEN, TEN Девелопмент, СМАК, Медико-фармацевтический центр «Гармония», Заповедник и другие.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».