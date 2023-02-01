В поселке Рефтинский пропал 45-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В поселке Рефтинский волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину. Последний раз Станислав Игоревич Лобанов выходил на связь 30 января, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза, к особым приметам можно отнести наличие бороды, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения он был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги и черную шапку. При этом в отряде отмечают, что уралец мог уехать в любой другой город региона.

Если вы знаете, где может находиться Станислав Лобанов, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».