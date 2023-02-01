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НовостиПолитика1 февраля 2023 10:46

В Екатеринбурге представили рассекреченные документы о Ельцине

Их издали в новой книге
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Книгу презентовали в Ельцин Центре 1 февраля 2023 года

Книгу презентовали в Ельцин Центре 1 февраля 2023 года

Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбурге в 92-ю годовщину со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, 1 февраля 2023 года, представили книгу «Неизвестный Ельцин», в которой опубликованы рассекреченные документы о политике из Свердловска.

Книгу написала научный сотрудник Музея первого Президента России Рамзия Галеева. Труд включает в себя историю трех поколений семей Ельциных и Старыгиных, а также информацию о предках Бориса Ельцина со стороны матери и отца. Такую информацию передает корреспондент «КП-Екатеринбург» с презентации книги.

Здесь опубликованы документы, доступ к которым ранее был ограничен. Их рассекретили благодаря усилиям родственников первого президента, которые не возражали против этого. Есть в книге интересная информация о том, как репрессии сталинского периода отразились на судьбах родственников Бориса Ельцина. Данные получены из 13 архивов.