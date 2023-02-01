Книгу презентовали в Ельцин Центре 1 февраля 2023 года Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбурге в 92-ю годовщину со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, 1 февраля 2023 года, представили книгу «Неизвестный Ельцин», в которой опубликованы рассекреченные документы о политике из Свердловска.

Книгу написала научный сотрудник Музея первого Президента России Рамзия Галеева. Труд включает в себя историю трех поколений семей Ельциных и Старыгиных, а также информацию о предках Бориса Ельцина со стороны матери и отца. Такую информацию передает корреспондент «КП-Екатеринбург» с презентации книги.

Здесь опубликованы документы, доступ к которым ранее был ограничен. Их рассекретили благодаря усилиям родственников первого президента, которые не возражали против этого. Есть в книге интересная информация о том, как репрессии сталинского периода отразились на судьбах родственников Бориса Ельцина. Данные получены из 13 архивов.