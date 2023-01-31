Самая старая школа Нижнего Тагила ремонтируется по президентской программе

Школу сдадут уже в сентябре 2023 года. Фото: администрация Нижнего Тагила

Самая первая школа Нижнего Тагила ремонтируется по президентской программе «Модернизация школьных систем образования». Она осуществляется в рамках национального проекта «Образование». Уже 1 сентября 2023 года школа №48 начнет свою работу.

- Реализация проекта ведется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и профильных министерств. Комплексный подход, который здесь применен, мы практикуем уже достаточно давно, поэтому сомнений, что все будет сделано вовремя и на высоком уровне у нас нет, - рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Программа подразумевает необычный капитальный ремонт. В школе будет обновлено все пространство и будет повышена квалификация учителей. В учреждении обновят оборудование, создадут мотивирующую среду и улучшат качество образования.

На данный момент уже заменена все системы вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения. А также заменена кровля здания и проведена перепланировка. Так на первом этаже будет современная столовая, библиотека с читальным залом и мастерская для мальчиков.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».