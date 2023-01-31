В больницах Свердловской области не хватает более 800 врачей

В больницах региона открыта 821 вакансия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Свердловской области не хватает врачей. На сегодняшний день открыта 821 вакансия. Об этом сообщила на пресс-конференции ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Она отметила, что в прошлом году было на 100 мест больше.

- Мы понимаем, что процесс возмещения кадров в отрасли здравоохранения напряженный. Есть особо дефицитные специальности, - рассказала Ольга Ковтун. - Университет работает совместно с регионом. В этом году ждем 200 целевых мест, которые оплатит областной бюджет. На эти места на лечебном и педиатрическом факультете поступят ребята из отдаленных территорий.

Она отметила, что эти студенты после обучения вернутся, чтобы работать, домой. Еще 800 человек, по ее данным, поступят на бюджет.

По словам Ольги Ковтун, заметен рост интереса к медицинским специальностям. Так, в 2022 году было подано 16 тысяч заявлений на поступление, а годом ранее - 9 тысяч.

Также ректор сообщила, что в прошлом году университет окончили 766 человек, в этом будет около 800.

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