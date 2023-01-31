Закупить автобусы было решено по поручению губернатора Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Екатеринбургом и Сысертью запустят новые автобусы. Планируется, что они начнут курсировать летом на маршрутах № 160А, № 160Б, №161.

- Чтобы повысить качество обслуживания на таком популярном направлении, перевозчик планирует приобрести несколько автобусов большого класса с газомоторным двигателем, оборудованных для перевозки маломобильных пассажиров, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Ожидается, что новые машины поступят к лету, когда пассажиропоток заметно возрастает за счет дачников.

Закупить автобусы было решено по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева после прямой линии, на которой жители Сысерти пожаловались главе региона на качество транспортного обслуживания.

Также Управление автодорог вместе с перевозчиком скорректировали расписание и договорились, что уже к середине февраля будет предусмотрен резервный автобус для сысертского направления на случай непредвиденных ситуаций и поломок. К такому решению пришли после того, как специалисты заметили, что во время непогоды водители выбирали скорость движения исходя из погодных условий и график движения автобусов срывался.

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