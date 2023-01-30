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НовостиОбщество30 января 2023 20:54

В Екатеринбург из Ирана привезли 11 тонн зараженных киви

Однако Россельхознадзор ввоз фруктов разрешил
Дарья ЧИПУРИНА
Крупную партию все же будут продавать в магазинах

Крупную партию все же будут продавать в магазинах

Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

В Екатеринбург прибыла крупная партия киви из Ирана. В трех партиях фрукта агрономы Свердловского Россельхознадзора обнаружили карантинного вредителя - тутовую щитовку.

- Тутовая щитовка относится к карантинным вредителям, не зарегистрированным на территории РФ. Ее родина – Китай, Корея, Япония. Щитовка отмечается во многих странах. Отнесена к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, особенно персиков и черешни в Турции, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Основной риск несет зараженные посадочные материалы. Следовательно, плоды фруктов представляют низкий фитосанитарный риск. Именно поэтому свердловский Россельхознадзор разрешил партию из 11 тонн киви ввозить на территорию страны.

Ранее, 29 января, в аэропорту «Кольцово» таможенники изъяли у пассажиров из Таджикистана 12,5 килограммов мяса. Его посчитали опасным. Продукцию без маркировки и заводской упаковки уничтожили.

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