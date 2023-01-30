В Екатеринбурге столкнулись три автомобиля

Из-за перевернутого грузовика произошло массовое ДТП Фото: Андрей КАРА

В Екатеринбурге вечером 30 января на улице Машинной, 46 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась из-за перевернутой бетономешалки. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

- Водитель «миксера», груженого бетоном, не обеспечил постоянный контроль в ходе торможения, допустил опрокидывание. В результате чего на него совершили наезд еще два транспортных средства, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД по Екатеринбургу.

При аварии никто не пострадал.

Ранее, 27 января, в районе Нижних Серег произошло похожее ДТП. Там перевернулся грузовик. Уральскую трассу залило бетоном, что сильно усложнило движение транспорта.

- В результате опрокидывания произошел разлив бетона на проезжую часть. Люди в результате инцидента не пострадали. Принимаются меры по устранению последствий, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

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