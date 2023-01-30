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НовостиЭкономика30 января 2023 12:23

Сеть OBI уходит из Сургута

Гипермаркет закроют 31 января 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На протяжении двух месяцев в гипермаркете проходила распродажа

На протяжении двух месяцев в гипермаркете проходила распродажа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 января в городе Сургут закроется гипермаркет строительных и садовых товаров сети OBI. После этого для покупателей будет доступна только покупка товаров через Интернет.

По информации портала ugra-news.ru, распродажи в OBI, расположенном в торговом центре «Сити Молл» шли с декабря прошлого года. После чего начались переговоры руководства ТЦ с потенциальными арендаторами площадей, на которых расположен гипермаркет.

По мнению представителей торгового центра, скорее всего, площадь гипермаркета разделят на несколько помещений, так как желающих арендовать сразу всю территорию, которую занимает OBI, найти сложно.