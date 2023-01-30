Сеть OBI уходит из Сургута

На протяжении двух месяцев в гипермаркете проходила распродажа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 января в городе Сургут закроется гипермаркет строительных и садовых товаров сети OBI. После этого для покупателей будет доступна только покупка товаров через Интернет.

По информации портала ugra-news.ru, распродажи в OBI, расположенном в торговом центре «Сити Молл» шли с декабря прошлого года. После чего начались переговоры руководства ТЦ с потенциальными арендаторами площадей, на которых расположен гипермаркет.

По мнению представителей торгового центра, скорее всего, площадь гипермаркета разделят на несколько помещений, так как желающих арендовать сразу всю территорию, которую занимает OBI, найти сложно.