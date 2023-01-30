В Лесном 25-летний лихач стал виновником массовой аварии

Столкновение нескольких машин произошло утром 30 января. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Лесном 25-летний водитель за рулем отечественной легковушки стал виновником массовой аварии. Столкновение нескольких машин произошло утром 30 января на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и Коммунистического проспекта.

Владелец Lada при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota под управлением 36-летнего мужчины.

- После столкновения иномарку отбросило на автомобиль Renault, двигавшийся за автомобилем «Лада». В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Лада». Установлено, что в момент происшествия он не был пристегнут ремнем безопасности, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы выяснили, что виновника аварии ранее привлекали к ответственности за нарушения ПДД 48 раз. Основные нарушения – это превышение скорости.