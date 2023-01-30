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НовостиНедвижимость30 января 2023 8:30

В Екатеринбурге до 81% выросло количество купленных в кредит квартир

В целом за год доля сделок с ипотекой составила 75%
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
К началу 2023 года только 19% всех квартир в городе были куплены без помощи банков

К началу 2023 года только 19% всех квартир в городе были куплены без помощи банков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специализированная система ежедневного мониторинга и статистического анализа рынка новостроек «Объектив.рф» представила данные, согласно которым, в столице Урала до 81% в декабре 2022 года выросло количество купленных в кредит квартир. В начале же минувшего года этот показатель составлял 67%. Об этом пишет 66.RU.

Как сообщает издание, в целом за год доля сделок с ипотекой составила 75%. К началу 2023 года только 19% всех квартир в городе были куплены без помощи банков. Еще год назад таких покупок было больше трети. В кредитных организациях объясняют рост сделок с ипотекой сохранением программы господдержки.

Отмечается, что пяти самыми популярными банками для покупки квартыр в кредит стадии Сбербанк (57,47%), ВТБ (11,5%), Альфа-Банк (8,35%), «Дом.РФ» (6%), «Промсвязьбанк» (3,3%). На долю всех остальных кредитных организаций пришлось 13,3%.

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