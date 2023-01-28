Всего в 2022 году было выдано более 190 заданий, около 160 разрешений, согласовано более 40 проектов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Свердловской области зарегистрировано 27 новых памятников истории культуры. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

- Особо хочу отметить памятники «кирпичного» стиля в Кушве и ряд значимых объектов в Билимбае. Также мы проводим большой объём исследовательской работы в сфере археологического наследия, - рассказал начальник Управления госохраны Евгений Рябинин.

Отмечается, что в 2022 году на Среднем Урале были отреставрированы 19 объектов культурного наследия. В их числе работы в корпусах УрФУ: обновлен фасад химико- технологического и строительного факультетов по улице Мира.

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