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НовостиОбщество28 января 2023 9:46

Эксперты рассказали, какие языки изучают дети екатеринбуржцев

Помимо английского школьнику чаще посещают уроки немецкого и испанского
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков

Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Екатеринбурга, чей доход выше 80 тысяч рублей в месяц, отправляют своих детей на курсы английского, немецкого и испанского. По данным SuperJob, в числе наиболее изучаемых языков также китайский и французский.

- «Инглиш» - безоговорочный лидер, а вот французский, судя по ответам родителей, чаще изучают обучающиеся 10—11 классов, немецкий - 5-9 классов, китайский - ученики начальной школы. Причем двумя и более иностранными языками чаще всего занимаются в среднем звене, - отмечают эксперты.

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