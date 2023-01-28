Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Екатеринбурга, чей доход выше 80 тысяч рублей в месяц, отправляют своих детей на курсы английского, немецкого и испанского. По данным SuperJob, в числе наиболее изучаемых языков также китайский и французский.

- «Инглиш» - безоговорочный лидер, а вот французский, судя по ответам родителей, чаще изучают обучающиеся 10—11 классов, немецкий - 5-9 классов, китайский - ученики начальной школы. Причем двумя и более иностранными языками чаще всего занимаются в среднем звене, - отмечают эксперты.

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