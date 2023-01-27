Больше 300 свердловчан вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга

300 свердловчан решили стать донорами костного мозга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За полтора года областная станция переливания крови собрала большую базу данных о донорах костного мозга. Среди них 300 человек - это жители Свердловской области.

Пересадка гемопоэтических стволовых клеток может помочь людям с онкологией или с гематологическими заболеваниями, наследственными и иммунодефицитными состояниями.

Для того, чтобы пополнить списки доноров обязательно нужно сдать четыре миллилитра крови из вены на HLA-типирование. Исследование проводят для выявления генетических близнецов среди доноров и пациентов.

- Шанс найти человека с подходящим генотипом - примерно один на 10 тысяч. Чем больше людей пройдут типирование и попадут в единую базу, тем больше возможных доноров будет представлено в федеральном регистре, соответственно, тем больше шансов найти подходящих доноров и спасти жизни смертельно больных пациентов, нуждающихся в пересадке костного мозга, - рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

На данный момент в базах числятся больше 100 тысяч российских доноров. Пополнить их могут люди в возрасте от 18 до 40 лет, не болеющие гепатитом В и С, а также туберкулезом, малярией, СПИДом или страдающие психическими расстройствами.

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