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НовостиОбщество27 января 2023 16:41

Пенсионер из Новоуральска лишился больше четырех миллионов, наткнувшись на мошенников на бирже

Пожилой мужчина нашел в интернете заманчивую рекламу, в которой обещали легкие заработки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Часть денег были личными сбережениями пострадавшего, а остальное он брал в долг у знакомых

Часть денег были личными сбережениями пострадавшего, а остальное он брал в долг у знакомых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 74-летний пенсионер лишился больше четырех миллионов рублей, наткнувшись на мошенников на бирже. Пожилой мужчина нашел в интернете заманчивую рекламу, в которой обещали легкие заработки.

Уральцу рассказали, что прибыль можно получить благодаря разнице биржевых показателей и выгодному заключению сделок по купле-продаже различных активов. Пострадавший поверил и целый месяц переводил деньги на неизвестные счета.

- Осознание того, что он переводил деньги мошенникам, пришло при попытке вывести деньги со счета, но за это новоуральца попросили внести еще 500 тысяч в качестве сбора, после этого он обратился в полицию, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Часть денег были личными сбережениями пострадавшего, а остальное он брал в долг у знакомых.