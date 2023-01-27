Пенсионер из Новоуральска лишился больше четырех миллионов, наткнувшись на мошенников на бирже

Часть денег были личными сбережениями пострадавшего, а остальное он брал в долг у знакомых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 74-летний пенсионер лишился больше четырех миллионов рублей, наткнувшись на мошенников на бирже. Пожилой мужчина нашел в интернете заманчивую рекламу, в которой обещали легкие заработки.

Уральцу рассказали, что прибыль можно получить благодаря разнице биржевых показателей и выгодному заключению сделок по купле-продаже различных активов. Пострадавший поверил и целый месяц переводил деньги на неизвестные счета.

- Осознание того, что он переводил деньги мошенникам, пришло при попытке вывести деньги со счета, но за это новоуральца попросили внести еще 500 тысяч в качестве сбора, после этого он обратился в полицию, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Часть денег были личными сбережениями пострадавшего, а остальное он брал в долг у знакомых.