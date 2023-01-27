В Екатеринбурге завершилась модернизация «ГРС-1 Свердловск»

На модернизацию выделили 100 миллионов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге завершилась модернизация «Газораспределительной станции-1 Свердловск». Теперь на ГРС на 15% увеличена пропускная способность. Работы проводились в рамках договоренности между губернатором области и руководством «Газпрома».

- Работы завершены, и проектная производительность «ГРС-1 Свердловск» суммарно по всем выходам составляет 465 тысяч кубометров в час. Создана техническая возможности подключения к системе газоснабжения потенциальных и перспективных потребителей, в том числе социально-значимых объектов Екатеринбурга и Березовского в рамках социальной газификации, – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Для региона эти работы не останутся незамеченными. Благодаря ним повысится энергетическая безопасность и надежность газоснабжения Екатеринбурга и Березовского. Теперь к ГРС смогут подключиться еще больше потребителей.

На реконструкцию объекта ушли 100 миллионов рублей. Их выделил «Газпром». На станции были заменены трубопроводная арматура, технологические трубопроводы, узлы и системы ГРС. Также установил современный ультразвуковой счетчик на узле учета газа.

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