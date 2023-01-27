Снижение платы за проезд позволит в текущем году дополнительно привлечь до 315 тысяч пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снизили стоимость проезда в электричках до 35 рублей. Решение об этом принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Приобрести билеты на электричку по новой цене можно будет через несколько недель. Ранее стоимость билета определялась по четырем тарифным зонам.

- По предварительным подсчетам, снижение платы за проезд позволит в текущем году дополнительно привлечь до 315 тысяч пассажиров, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Он отметил, что для субсидирования перевозчика после снижения стоимости проезда потребуется дополнительно до 26,8 миллиона рублей из областного бюджета.

Решение о снижении стоимости проезда прописано в постановлении правительства. Документом также утвержден порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта.

Отмечается, что принятое постановление - это один из шагов к созданию «наземного метро» в Екатеринбурге.

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