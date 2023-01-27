На Урале в ДТП погиб 60-летний водитель ВАЗ

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В районе 15 километра трассы Кушва - д.о. Баранчинский вечером 26 января произошло смертельное ДТП. 60-летний водитель ВАЗ въехал во встречный SsangYong. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности и проживают в пос. Баранчинском. Водитель автомобиля SsangYong - мужчина 1972 г.р., травм не получил, в автомобиле был один. Мужчина пояснил, что двигался со скоростью 90-100 км в час, он пытался уйти вправо от столкновения с автомобилем, выехавшим навстречу, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ВАЗ ехали помимо водителя двое мужчин 1982 и 1990 года рождения. Их с ушибами доставили с места ДТП в больницу Кушвы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД отметили, что водительский стаж погибшего водителя 9 лет.

На месте ДТП сотрудниками отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» проведены замеры, осмотр автомобиля, опрошены очевидцы и участники происшествия. Окончательная причина ДТП будет установлена во время следствия.

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