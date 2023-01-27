В Свердловской области потеплеет до +2 градусов

На один день столбики термометров поднимутся выше нуля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ближайшие дни синоптики Уральского гидрометцентра обещают жителям Свердловской области теплую погоду. На севере региона, согласно прогнозам, столбики термометров поднимутся 27 января до +2 градусов.
- Температура будет превышать климатические значения на 5-8 градусов, - рассказывала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
Так, 27 января, ожидается -1,-6 градусов, на севере до +2 градусов. При этом прогнозируется местами сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Также местами пройдет небольшой снег.
В субботу, 28 января, снова ожидается небольшой снег. Столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов ночью и от -1 до -6 градусов днем. Ветер также будет сильным, с порывами до 15 метров в секунду.
В воскресенье, 29 января, ночью ожидается -11,-16 градусов, днем -4,-9 градусов. Ветер изменится и будет уже не таким сильным. День пройдет преимущественно без осадков.
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