12 спасателей потушили автобус. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Серовском тракте загорелся микроавтобус. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20:32 26 января. Тушить огонь прибыли две пожарные машины и двенадцать спасателей.

- На площади 12 квадратных метра сгорел автобус Peugeot Boxer, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасателям удалось потушить автомобиль за 13 минут. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее, 20 января, в Екатеринбурге случился пожар в автосервисе. Огонь распространился на 100 квадратных метров. Тушить его прибыли 40 спасателей.

- В 23:51 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Крауля. На площади 100 квадратных метров повреждена кровля автосервиса и пристроя административно-бытового комплекса. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники, 40 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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