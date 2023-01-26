Свердловчанам рассказали о перенастройке электросчетчиков после отмены ночного тарифа

Счетчики перепрограммировать не обязательно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга и Свердловской области объяснили, что нужно делать со счетчиками электроэнергии после отмены ночного тарифа в выходные и праздничные дни.

По словам руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Натальи Разумовой, сейчас ничего со счетчиками потребителям делать не нужно.

- Нужно передавать показания за электроэнергию по тарифу, как и раньше, - говорит эксперт.

При этом, специалисты говорят, что потребителям стоит подумать, оставаться на тарифе «день-ночь», либо перейти на единый тариф.

По словам члена экспертной комиссии при Региональной энергетической комиссии Владимира Имамова, хорошая экономия при использовании тарифа «день-ночь» у потребителей, расходующих ночью не менее 27% от общего количества энергии. Таким потребителей, по словам спикера, не много.

Большинству потребителей выгоднее оплачивать по единому тарифу. Эти изменения нужно согласовать с управляющей компанией и поставщиком ресурса.

Новые тарифы на электроэнергию 2023 для потребителей Свердловской области:

Дома с газовыми плитами:

- одноставочный тариф: 5,15 рубля кВт/час;

- двуставочный: днем — 6,01 рубля кВт/час; ночью — 2,86 рубля кВт/ час.

Дома с электрическими плитами:

- одноставочный тариф: 3,61 рубля кВт/час;

- двуставочный: днем — 4,21 рубля кВт/час; ночью— 2,00 рубля кВт/час.