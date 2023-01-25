В Екатеринбурге на ВИЗе загорелась автобусная остановка

Тушить остановку прибыли восемь спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ВИЗе произошел пожар на остановке на улице Готвальда. Загорелся продуктовый ларек. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 22:32.

- Информации о пострадавших не поступало, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил 40 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли две пожарные машины и восемь спасателей.

Ранее, ночью 25 января, В Каменске-Уральском в пожаре в девятиэтажке на Суворова, 38 пострадал мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, четырем покинуть дом помогли спасатели. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 16 человек личного состава. Все работы были завершены только в четыре часа ночи.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».