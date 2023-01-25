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НовостиПроисшествия25 января 2023 18:26

В Екатеринбурге на ВИЗе загорелась автобусная остановка

Пожаром охватило продуктовый ларек
Дарья ЧИПУРИНА
Тушить остановку прибыли восемь спасателей

Тушить остановку прибыли восемь спасателей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ВИЗе произошел пожар на остановке на улице Готвальда. Загорелся продуктовый ларек. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 22:32.

- Информации о пострадавших не поступало, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил 40 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли две пожарные машины и восемь спасателей.

Ранее, ночью 25 января, В Каменске-Уральском в пожаре в девятиэтажке на Суворова, 38 пострадал мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, четырем покинуть дом помогли спасатели. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 16 человек личного состава. Все работы были завершены только в четыре часа ночи.

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