В Нижнем Тагиле заключенный облил кипятком сотрудника колонии

Заключенный во время завтрака напал на сотрудника колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Тагиле отбывающий наказание напал на сотрудника колонии. За это ему добавили тюремный срок.

Летом 2022 года 26-летний мужчина во время завтрака выплеснул на сотрудника колонии горячий чай. После этого пострадавший получил термические ожоги. Помимо этого, нападающий также публично оскорбил мужчину.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), - рассказали в СУ СК по Свердловской области.

В связи с этим, суд назначил отбывающему наказание дополнительный срок за совершения преступлений. Теперь заключенный пробудет в колонии еще пять лет и восемь месяцев.

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