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НовостиОбщество25 января 2023 16:21

В Нижнем Тагиле заключенный облил кипятком сотрудника колонии

За это ему добавили тюремный срок
Дарья ЧИПУРИНА
Заключенный во время завтрака напал на сотрудника колонии

Заключенный во время завтрака напал на сотрудника колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Тагиле отбывающий наказание напал на сотрудника колонии. За это ему добавили тюремный срок.

Летом 2022 года 26-летний мужчина во время завтрака выплеснул на сотрудника колонии горячий чай. После этого пострадавший получил термические ожоги. Помимо этого, нападающий также публично оскорбил мужчину.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), - рассказали в СУ СК по Свердловской области.

В связи с этим, суд назначил отбывающему наказание дополнительный срок за совершения преступлений. Теперь заключенный пробудет в колонии еще пять лет и восемь месяцев.

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