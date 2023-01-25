В Нижнем Тагиле поймали 40-летнего «курьера», обманывавшего пенсионеров

Уралец выполнял роль курьера, который забирал деньги у пожилых людей. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские поймали 40-летнего мужчину, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», уралец выполнял роль курьера, который забирал деньги у пожилых людей.

Так, одной из жертв злоумышленника стала 70-летняя женщина, которая передала 400 тысяч рублей, думая, что ее дочь спровоцировала серьезную аварию.

- В это время ее родные уже забили тревогу. Они длительное время не могли дозвониться до пожилой женщины: стационарный и сотовый телефон постоянно были заняты, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В тот же день обманутыми оказались 85-летняя жительница Красного Камня и 89-летняя пенсионерка с Вагонки, они также отдали 400 тысяч рублей.

- Задержанный рассказал, что наткнулся на предложение о заработке. Ему объяснили, что нужно приезжать на указанные адреса, забирать деньги и переводить на нужные номера счетов. За это ему причиталось 10 % от суммы, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в значительном и крупном размерах».