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НовостиОбщество23 января 2023 19:37

В Екатеринбурге сотрудникам предприятия выплатили больше 2 миллионов рублей задолженных зарплат

19 человек не получили деньги за свою работу
Дарья ЧИПУРИНА
На данный момент 19 сотрудников получили зарплаты за несколько месяцев

На данный момент 19 сотрудников получили зарплаты за несколько месяцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудникам местного предприятия выплатили больше двух миллионов рублей зарплат, которые задолжал работодатель. Деньги работникам заплатили только после вмешательства прокуратуры.

Долг образовался перед 19 сотрудниками. Девять из них уволились с предприятия еще в 2022 году. Однако расчет с того момента так и не был произведен. А действующие сотрудники не получали зарплату с октября по декабрь.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратура директору предприятия внесла представление, а также в отношении директора возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В настоящее время задолженность заработной платы в два миллиона перед 19 сотрудниками была полностью погашена.

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