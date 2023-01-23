В Екатеринбурге сотрудникам предприятия выплатили больше 2 миллионов рублей задолженных зарплат

На данный момент 19 сотрудников получили зарплаты за несколько месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудникам местного предприятия выплатили больше двух миллионов рублей зарплат, которые задолжал работодатель. Деньги работникам заплатили только после вмешательства прокуратуры.

Долг образовался перед 19 сотрудниками. Девять из них уволились с предприятия еще в 2022 году. Однако расчет с того момента так и не был произведен. А действующие сотрудники не получали зарплату с октября по декабрь.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратура директору предприятия внесла представление, а также в отношении директора возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В настоящее время задолженность заработной платы в два миллиона перед 19 сотрудниками была полностью погашена.

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