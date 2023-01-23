В Екатеринбурге владелец отечественной «семерки» лоб в лоб столкнулся с иномаркой

Машины пришлось эвакуировать с места ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Екатеринбурга произошло лобовое ДТП. На пересечении улиц Восточной и Первомайской столкнулись отечественный автомобиль ВАЗ-2107 и иномарка Nissan.

Водитель «семерки» поворачивал налево, когда Nissan пересекал улицу. При этом машины стакнулись лоб в лоб.

- В ДТП пострадавших нет. Аварию оформили. Автомобили пришлось эвакуировать, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ОГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадал 36-летний мужчина. Его с ушибами доставлен в ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» для оказания медицинской помощи. Авария произошла из-за того, что экскаватор при повороте снес автобус с десятью пассажирами в салоне.

Водитель автобуса рассказал, что был уверен, что экскаватор пропустит его. В итоге мужчину за рулем спецтехники привлекли к ответственности за отсутствие путевого листа.

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