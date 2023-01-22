В Екатеринбурге театр «Инклюди» представит премьеру под песню SHAMAN

Фото: предоставлено театром «Инклюди»

В Екатеринбурге инклюзивный театр-студия «Инклюди» представит премьеру, которая называется «Корнями ввысь». Над спектаклем работал режиссер и руководитель малого драматического театра «Театрон» Игорь Турышев. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила президент Фонда «Возрождение» и руководитель театра «Инклюди» Татьяна Закирова.

- Спектакль раскрывает наши общечеловеческие ценности. Это своеобразный урок нравственности от артистов, которых когда-то не принимало общество. Премьера отзывает к тому, чтобы исполнять свои нравственные долги не только перед собой, но и перед страной. Репетиции спектакля продолжались с ноября 2022 года, - рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна Закирова.

По ее словам, в одной из сцен постановки «Корнями ввысь» будет использована песня популярного российского исполнителя SHAMAN. Такой выбор был обусловлен задумкой режиссера. Социальные гастроли театра «Инклюди» продлятся с января по 28 февраля 2023 года.

Премьерный показ спектакля «Корнями ввысь» состоится, 25 января, на площадке «Театрона» в 19:00, по адресу Карла Либкнехта, 13. Вход бесплатный.

Театр-студия «Инклюди» начал свою работу с марта 2018 года. Большая часть актеров труппы имеет ограниченные возможности здоровья.