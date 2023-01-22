Уральские врачи прооперировали беременную овечку

фото: соцсети НИИ ОММ

В Уральском НИИ ОММ прошла необычная операция. Пациентом специалистов стала беременная овечка. Эту операцию эксперты провели для коллег из других регионов в рамках уникального курса по фетальной хирургии.

Фетальная (внутриутробная хирургия) – раздел хирургии, объект которого представляет собой плод в утробе матери.

Обучение проводится на беременных овечках. Курсанты отрабатывают технику деликатного хирургического вмешательства. В это время специалисты предотвращают аномалии плода. В общей сложности за плечами у специалистов научно-исследовательского института более 1500 внутриутробных операций.

Ранее, в уральском НИИ ОММ появилось дорогостоящее оборудование для спасения новорожденных. Его стоимость – 6 миллионов рублей. С помощью аппаратов малышей можно вывести из тяжелого состояния без последствий.