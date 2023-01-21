За год 820 тысяч уральцев прошли диспансеризацию

Главное не забывать, что наше здоровье - в наших руках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 года 820 тысяч жителей Свердловской области прошли профилактические обследования в медицинских учреждениях по месту жительства. За год этот показатель вырос почти в два раза.

По словам специалистов, в прошлом году диспансеризацию прошло 65% трудоспособного населения Свердловской области. Годом ранее этот показатель составлял 62,4%.

По итогам профилактических осмотров медики выявили 461 369 случаев заболевания, из которых впервые диагностировано 80 748 заболеваний. Чаще всего это болезни системы кровообращения и органов пищеварения. У 2 222 человек диагностирован сахарный диабет, у 1 905 человек – заболевания органов дыхания. Больше 73% обнаруженных болезней диагностировано на ранней стадии, поэтому лечение будет проведено с минимальным риском.

Напомним, что диспансеризация для граждан проводится с 18 лет. В Свердловской области действует специальная программа «Зеленая суббота», по которой каждую субботу с 9 до 16 часов диспансеризацию можно пройти без предварительной записи во всех государственных поликлиниках.