Еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе под Туринском

20 января открылся модульный ФАП в селе Бобровское. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Бобровское под Туринском. Учреждение удалось установить при поддержке национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

К новому ФАПу будет прикреплены 230 жителей села, 65 из них – дети. Все они смогут воспользоваться услугами электрокардиографии, спирометрии, бесконтактного измерения внутриглазного давления, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови. ФАП установили прямо в центре населенного пункта.

- Свердловская область является лидером по реализации программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Слободо-Туринский район является хорошим примером этого. В селе Бобровское мы открыли первый модульный ФАП, еще два появятся до конца текущего года в сёлах Макуй и Андроново, - рассказал заместитель главы регионального Минздрава Денис Демидов.

За 2023 год уже успели открыть два фельдшерско-акушерских пункта в селах. Первый появился в деревне под Красноуфимском. В дальнейшем планируется установить еще 27 ФАПов на территории Свердловской области.