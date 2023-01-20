Губернатор Свердловской области встретился с организаторами фестиваля «Стенограффия»

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области встретился с организаторами фестиваля уличного искусства «Стенограффия» для обсуждения творческих планов на будущий год. На разговор с главой региона пришли руководитель Анна Клец и исполнительный директор Дмитрий Чабанов.

- Каждый год в Екатеринбурге появляются новые арт-объекты, которые украшают город, делают ярче нашу жизнь, позволяют создавать новые туристические маршруты. А значит – повышают привлекательность уральской столицы, - отметил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, этот год будет знаковым из-за грядущего 300-летия Екатеринбурга, из-за чего власти надеются, что «Стенограффия» подключится к этой теме.

При этом Екатеринбург в этом году примет Международный фестиваль университетского спорта, что позволит расширить географию участников «Стенограффии».