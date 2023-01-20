Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском двух школьников высадили из автобуса. Кондуктор сообщила 10-летней девочке и семилетнему мальчику, что у них не проходит оплата по проездным, из-за чего им надо покинуть салон общественного транспорта.

- Высадка малолетних пассажиров была произведена, когда на улице был сильный мороз, после чего дети были вынуждены длительное время ждать на остановке следующий общественный транспорт, чтобы добраться до дома, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.