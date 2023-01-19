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НовостиПроисшествия19 января 2023 19:21

В Екатеринбурге автослесаря обвиняют в убийстве знакомого на автомойке

Предположительно мужчина несколько раз ударил оппонента ножом
Дарья ЧИПУРИНА
На жертву напали на автомойке

На жертву напали на автомойке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автослесаря обвиняют в убийстве знакомого, работающего кондуктором. Мужчина умер после ножевого нападения на автомойке. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Предположительно вечером 15 января 46-летний мигрант поссорился со знакомым на автомойке на улице Краснокамской. Во время ссоры мужчина нанес 32-летней жертве несколько ударов ножом в живот и руки. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

- Полицейские задержали и доставил в дежурную часть троих мигрантов. Подозреваемым оказался иностранец 1976 года рождения. Как выяснилось, в вечернее время несколько работников транспортной компании употребляли спиртное, - рассказали в ведомстве.

На данный момент мужчине предъявлены обвинения в совершении убийства. По уголовному делу назначен и проводится ряд судебных экспертиз.

Накануне жителя Новоуральска осудили на восемь лет за убийство знакомого в подъезде многоквартирного дома. Свердловчанин напал на мужчину с ножом. Он ударил жертву несколько раз в грудь голову и шею.