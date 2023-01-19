Влюбленные из Екатеринбурга сыграли свадьбу на федеральном телеканале

Екатеринбуржцы организовали мото-свадьбу. Фото: телеканал «Пятница»

Влюбленные из Екатеринбурга решили принять участие в шоу «Четыре свадьбы», которое транслируют на телеканале «Пятница». Светлана и Александр сыграли свадьбу на бюджет в 300 тысяч рублей.

- По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов, - рассказали в пресс-службе телеканала.

33-летняя Светлана – известный блогер из столицы Среднего Урала, а ее партнер Александр автогонщик. Пара познакомилась на гонках. Поэтому было решено сделать мото-свадьбу, во время которой пройдет байк-шоу.

Выпуск с участием екатеринбуржцев вышел в эфир 19 января. Пара набрала 72 балла и заняла третье место в рейтинге. Их обошли молодожены из Нижнего Тагила и Казани.