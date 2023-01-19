Ветеринары УрГАУ бесплатно стерилизовали почти 300 кошек и собак

Акцию организовали для питомцев многодетных семей, пенсионеров и инвалидов. Фото: пресс-служба УрГАУ

Ветеринары Центра реабилитации животных Уральского государственного аграрного госуниверситета поучаствовали в социальном проекте. Они с 9 марта 2022 года занялись стерилизацией домашних любимцев. За это время они успели помочь 295 питомцам.

С начала акции медики провели 27 операционных дней. Пациентами стали домашние кошки и собаки, чьими владельцами являются многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды.

На кастрацию животных представители вуза планируют потратить 2,8 миллиона рублей. В основном расходы уходят на материалы. УрГАУ тратит собственные средства на реализацию проекта. Однако финансово им помогает и Фонда президентских грантов.

- Наш проект рассчитан на год. За это время мы планировали провести 240 бесплатных операций, но желающих и нуждающихся оказалось в разы больше, поэтому мы уже превысили запланированный лимит, докупили медикаментов и продолжаем оперировать животных, - отметила руководитель Центра реабилитации Елизавета Скорынина.