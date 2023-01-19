В Екатеринбурге открылась выставка под названием «Дом, в котором…»

Выставка расскажет о жителях дома с окнами-«кокошниками». Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге 19 января стартовала выставка, посвященная истории постройки с окнами-«кокошниками» в Литературном квартале. Ей дали название «Дом, в котором…».

Дому с окнами-«кокошниками» в этом году исполнилось 111 лет. Из них 30 лет в нем находится музей, включенный в Литературный квартал. Перед началом выставки была проделана крупная работа с архивом так удалось узнать, что здание успело побывать жильем для врача-ветеринара и коммунальной квартирой. Здание переживало пожар и было восстановлено.

- Когда посетители приходят к нам в музей, то неизменно интересуются историей дома. Когда его построили, сколько этажей, сохранились ли интерьеры. Гостям интересно узнать, кто и как жил в доме. Именно поэтому мы решили открыть эту выставку, – рассказал сотрудник музея.

Сотрудники музея превратили здание в коммунальную квартиру и «расселили» по комнатам разных персонажей. Во время открытия даже устроили небольшую инсценировку быта разных годов. В этом помогли сотрудники Камерного театра.

Выставка расскажет екатеринбуржцам о бывших хозяевах дома. Посетителям будут представлены письма, личные дела, газетные вырезки и книги разных эпох. Выставку можно будет посетить до 25 мая.