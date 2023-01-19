В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил женщину, которая шла в церковь

Авария произошла вечером 19 января на улице Выйская. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле 59-летний владелец иномарки Mitsubishi Lancer сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе. Авария произошла вечером 19 января на улице Выйская. Пострадавшую увезли в больницу с закрытым переломом поясничных позвонков.

- Со слов женщины, она направлялась в церковь, которая находится сразу за пешеходным переходом. Перед началом движения она убедилась, что несколько автомобилей снизили скорость и ее пропускают, после чего она пошла, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

За рулем легковушки находился местный житель, водительский стаж которого составляет больше 30 лет. За прошлый год его семь раз привлекли к ответственности за нарушения ПДД.

- В отношении водителя автоинспекторы составили административный материал за не предоставление преимущества в движении пешеходу, предусматривающий штраф в размере 2500 рублей, - добавили в госавтоинспекции.