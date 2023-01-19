В торговых центрах Екатеринбурга упал трафик

Трафик в ТЦ Екатеринбурга резко упал после ухода известных брендов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году Россию покинули десятки известных иностранных брендов, включая IKEA, Макдоналдс, H&M и другие. Из-за этого посещаемость торговых центров Екатеринбурга резко снизилась, а выручка объектов снизилась на треть.

Так, по данным компании Focus Technologies, которая приводит Mall Index, отражающий динамику посещаемости торгово-развлекательных центров, в 2022 года трафик в ТЦ Екатеринбурга упал на 14%, а по сравнению с допандемийным 2019 годом – на 28%.

При этом, в Челябинске трафик в ТРЦ в 2022 году упал всего на 9% по сравнению с 2021 годом, и на 24% к показателям 2019 года.

В новогодние праздники 2023 года падение трафика частично возместили посетители кинотеатров. В Екатеринбурге кассовые сборы с 1 по 11 января составили 68,8 миллиона рублей.