В Екатеринбурге обсуждают строительство трамвайной ветки и депо

Новая трамвайная ветка обойдется в 15,2 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект строительства трамвайной ветки от Академического района до микрорайона Широкая Речка, а также возведения трамвайного депо. Обсуждения проводят с 17 января по 17 февраля.

24 января в холле на втором этаже Администрации Екатеринбурга появится экспозиция проектов создания новой трамвайной ветки. Такая информация опубликована в официальном издании мэрии - «Екатеринбургский вестник».

Напомним, что трамвайная ветка пройдет по маршруту от проспекта Академиика Сахарова, далее по улицам Хрустальногорской и Евгения Савкова. Стоимость проекта – более 15 миллиардов рублей.

На проектные и изыскательные работы выделят 1,1 миллиарда рублей, трамвайные пути на протяжении 19,3 километра обойдутся городу в 2,8 миллиарда рублей, реконструкция существующего трамвайного пути на протяжении 1,6 километра – в 202 миллиона рублей.

Стоимость нового трамвайного депо в Академическом районе составит 5,4 миллиарда рублей, создание трех тяговых подстанций – 414,3 миллиона рублей.