В Екатеринбурге стартовала программа помощи детям с лишним весом

Проблема ожирения в области стала серьезной Фото: Алексей БУЛАТОВ

По статистике, четверть детей в Екатеринбурге страдают от лишнего веса или ожирения. Эти данные привела главный внештатный специалист по медицинской помощи детям в образовательных организациях в УрФО Елена Ануфриева.

- Проблема достаточно многогранна. Если мы говорим про детей, то здесь основная причина — образ жизни. То есть нарушение энергетического баланса, когда наши дети потребляют больше энергии, чем тратят, - говорит Елена Ануфриева.

Бороться с проблемой медики предлагают уже на ранней стадии, для чего разработали бесплатный проект «Азбука здоровья». Это первый в России проект подобного плана.

Программа рассчитана на целый год. Медики считают, что прорабатывать проблему с ожирением нужно не только с ребенком, но и со всей его семьей: большая часть привычек закладывается именно в ней. Поэтому с ребенком и всеми членами семьи будут работать не только диетологи, но и психологи и специалисты по физической активности.

лена Ануфриева уверена, что в программе примут участие не менее 500 семей. 50 из них уже занимаются с сентября. «Азбука здоровья» проходит на площадке Центра семейной медицины бесплатно.