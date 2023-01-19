В Надыме теплые остановки для горожан не могут открыть из-за морозов

Горожане вынуждены ждать транспорт на морозе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа люди пожаловались на то, что в сильные морозы им приходится ожидать общественный транспорт на улице. А ведь остановочные комплексы оборудованы теплыми павильонами, которые как раз и предназначены для того, чтобы горожане могли согреться. Но случился казус – теплые остановки закрыты из-за низких температур. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Павильоны установили на остановках еще в декабре 2022 года, но пока из-за морозов их не подключили к электричеству. Открыть теплые остановки власти обещают к 20 января. Речь идет о трех комплексах.

- Сейчас подрядчик настраивает оборудование и подключает остановки к сетям, - рассказывают в мэрии города.