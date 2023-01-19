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НовостиОбщество19 января 2023 7:23

В Нижнем Тагиле в опустевшие больницы пустят арендаторов

Площади сдают в двух учреждениях здравоохранения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Здания двух больниц Нижнего Тагила могут отдать под торговые центры

Здания двух больниц Нижнего Тагила могут отдать под торговые центры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ищут арендаторов на пустующие площади двух учреждений системы здравоохранения. Речь идет о здании женской консультации Горбольницы №1 по улице Коминтерна, 33 и «Седьмой каменной» на Орджоникидзе, 27. Об этом пишет издание tagil.life.

Сейчас оба здания не эксплуатируются, и находится в законсервированном состоянии. При этом, они расположены в доступных местах, поэтому подойдут для гостиниц и торговых центров.

Собственники помещений готовы рассмотреть вариант сдачи в аренду как полностью, так и частично. Руководство Горбольницы №1 Нижнего Тагила готово обсудить любые варианты.