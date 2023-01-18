Финансовую поддержку свердловской администрации получат 24 творческих проекта

24 проекта получат средства на улучшения своих спектаклей и организацию мероприятий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министерство культуры Свердловской области выделило 50 миллионов рублей на развитие музыкального и театрального искусства. Всего 24 творческих проекта получат гранты в 2023 году.

Свердловской филармонии и Уральскому центру народного искусства имени Родыгина выделят пять миллионов. Деньги пойдут на проведение региональных и международных гастролей творческих коллективов. Столько же получат и Свердловская музкомедия и театр драмы на создание спектаклей. Гранты на 500 тысяч рублей получили театр «Щелкунчик», Инновационный культурный центр в Первоуральске и Краснотурьинский театр кукол.

Победителями также стали Объединенный музей писателей Урала, Серовский театр драмы, театра драмы Каменска-Уральского, Новоуральского театра кукол, Драматический театр «Волхонка», Театр «Фора» и Свердловская детская филармония. Выделенные деньги пойдут на различные проекты и постановки учреждений.

- Среди фестивальных проектов в 2023 году государственную поддержку в размере трех миллионов рублей получат «Реальный театр», «Коляда Plays», «Браво!», «СВОЙ/SVOY–2023», фестиваль современного танца «На грани», III Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров кукол «Я не Волшебник, я только учусь!», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Финансирование направят и на организацию трех фестивалей: «Новоуральские фанфары», «Пой, ласточка, пой!» и EverJazz.