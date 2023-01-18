В Екатеринбурге женщина, заказавшая поджог машины бывшего мужа, избежала наказания

Как оказалось, спалить автомобиль женщина решила из ревности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина, которая заказала поджог машины бывшего мужа, избежала наказания. В суде заявили, что дело было закрыто из-за примирения сторон.

Как оказалось, спалить автомобиль она решила из ревности, когда узнала, что на нем ездит сожительница экс-супруга. Сама поджигать машину она не хотела, поэтому попросила знакомого, заплатив ему 10 тысяч рублей.

- Дело против женщины было прекращено за примирением сторон, а исполнитель получил принудительные работы сроком на два года, - уточнили в пресс-службе Ленинского районного.

Ночью, 16 апреля 2020 года товарищи пришли к месту, где был припаркован Toyota Corolla эк-супруга женщины, облили его бензином и подожгли. Но сгорела не только заказанная машина - пламя быстро перекинулось на припаркованные рядом машины.