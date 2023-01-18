Магазин был расположен в памятнике архитектуры «Дом и больница доктора Сяно» возле «Высоцкого» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрылся старейший секс-шоп города «Казанова 69», который раньше был расположен в памятнике архитектуры «Дом и больница доктора Сяно» возле «Высоцкого».

Информация о том, что магазин для взрослых может сменить свою прописку, появилась еще в апреле прошлого года. При этом он занимал свои 55 «квадратов» в особняке с конца 90-х.

- Друзья, наш легендарный магазин на Карла Либкнехта, 2 официально закрылся! Но... не совсем! Как феникс из пепла он возродился всего в шести минутах неспешной ходьбы в новой величественной форме - Дворце Любви Казанова 69 - объединяющим в своем пространстве магазин и кофейню, - говорится в сообщении компании в социальных сетях.

По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, летом 2021 года директор сети «Казанова» Алексей Баталов обратился в МУГИСО для продления аренды на пять лет. Но получил отказ.