Аэропорт Кольцово обслужил почти 6 миллионов пассажиров за 2022 год

Самыми популярными направлениями из «Кольцово» стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году аэропорт Кольцово посетили 5,84 миллиона пассажиров. За год показатель обслуживания стал ниже на 3,6%. С января по декабрь 2021 года свердловскому аэропорту побывало 6,06 миллиона человек.

В «Кольцово» уверены, что пассажиропоток снизился из-за введенных в феврале 2022 года ограничений на полеты над аэропортами Юга России. В 2021 году на рейсах этих направлений было обслужено больше 700 тысяч граждан.

- Большинство пассажиров аэропорта - 4,7 миллиона - путешествовали внутрироссийскими рейсами (в 2021 году этот показатель составлял 4,9 миллиона пассажиров). В 2022 году уральцам были доступны прямые регулярные перелеты в 59 городов России. Самыми популярными направлениями по традиции стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Однако в прошлом году были открыты и новые направление. Из «Кольцово» теперь можно улететь в Астрахань, Ставрополь, Владикавказ и Южно-Сахалинск. Также удалось возобновить рейсы во Владивосток, Горно-Алтайск, Нягань и Орск.