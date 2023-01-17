В Екатеринбурге открыли выставку, посвященную 300-летию города

Первая выставка, посвященная юбилею города, открылась в центре Екатеринбурга. Фото: паблик-арт-программа «ЧО»

В Екатеринбурге открылась первая выставка «История солидарности», посвященная трехсотому юбилею города. Она начала свою работу 17 января в самом центре столицы Среднего Урала, справа от входа в Главпочтамт на Ленина, 39.

Выставку подготовила команда паблик-арт программы «ЧО». Главная ее тема – сообщества Свердловска и Екатеринбурга. Горожане смогут окунуться во временной промежуток с XVIII по XX век.

- Ничто так не развивает локальный патриотизм, как участие в развитии родного города и его районов. Мы надеемся, что «История солидарности» не только расскажет, как жители меняли Екатеринбург, но вдохновит современников на то, чтобы развивать наш город, - прокомментировал руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.

Ранее, в ноябре 2022 года, в Екатеринбурге появилась онлайн-выставка от паблик-арт программы «ЧО». Тогда же они объявили о планах создать комикс об истории Урала и полноценной выставке в городе.