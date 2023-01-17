В центре Екатеринбурга местный застройщик выкупил здание ДОСААФ

Генеральный директор «TEN девелопмент» Юрий Романович уверяет, что эта покупка – это инвестиция в будущее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный застройщик «TEN девелопмент» выкупил здание ДОСААФ, расположенное по адресу Воеводина, 6. В компании рассчитывают, что такая сделка поможет расширить площадь земельного участка за торговым центром Limerance до 3,7 га.

По данным издания 66.ru, сделка состоялась еще в конце прошлого года. В аукционе участвовали две фирмы, в итоге в структуре «TEN девелопмент» предложили 154.5 миллиона рублей.

Генеральный директор «TEN девелопмент» Юрий Романович уверяет, что эта покупка – это инвестиция в будущее.

- Мы прорабатываем концепцию расширения ТЦ Limerance. На сегодняшний день можно сказать, что это будет многофункциональный комплекс смешанного назначения. – заявил Юрий Романович.

Сама стройка начнется не раньше 2024 года.